Якими будуть найзатребуваніші професії у 2023 році

Війна не сильно змістила фокус професій, які мають найбільший попит. Водночас багато професій отримали нову значущість.

Найпопулярнішими наразі залишаються позиції у сфері торгівля-продажі, виробництво, маркетинг, адмінперсонал тощо. Які професії будуть найзатребуванішими протягом кількох наступних років, розповіла HR-маркетологиня та експертка з ринку праці.

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Вакансії, що матимуть попит у наступні роки

На думку Валентини Гаврюшенко, найближчими роками підвищеним попитом користуватимуться робочі спеціальності (столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, маляри, електрики, а також представники військово-промислового комплексу). Попит не спадатиме і на програмістів, логістів, водіїв та психологів.

Будуть популярними професії критичної інфраструктури та виробничі посади. Думаю, що все більше жінок почнуть опановувати "традиційно чоловічі" професії, в яких будуть дуже успішними, оскільки професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень,

– підкреслює HR-спеціалістка.

Природно, що важливим напрямком для розвитку після війни має стати оборонна промисловість. Після війни збільшиться попит на медичних працівників, оскільки стрес, пережитий багатьма людьми, зокрема дітьми, серйозно позначається на їхньому ментальному та фізичному здоров'ї.

Окремо хочеться сказати про професію внутрішній туризм – впевнена, що багато іноземців захочуть після закінчення війни відвідати Україну та побачити на власні очі цю сміливу країну, її людей, які так завзято захищали свою батьківщину та її незалежність, побачити, як вона відновлюється та розквітає,

– ділиться Гаврюшенко.

Перелік затребуваних професій в Україні у 2023 році, на думку Валентини Гаврюшенко, виглядатиме так:

Професійні військові – у зв’язку з нападом на Україну військ РФ тепер усім стало зрозумілим, що без доброї армії країні завжди загрожуватиме небезпека нападу від таких підлих сусідів.

Медики – лікарі (особливо кардіологи, реаніматологи, хірурги), медсестри, з добрими знаннями та досвідом будуть потрібні країні, і зарплата їх значно підвищиться.

Психологи – багатьом людям, які пережили жахи війни, ще тривалий час знадобиться допомога психологів та психотерапевтів. Тому здобути нову професію або підвищити рівень вже наявної – більш ніж актуально на сьогодні і на майбутнє.

Будівельники – найбільш потрібними будуть усі будівельні спеціальності для відновлення України після війни, а це точно не на один рік. Інженери, проектувальники, архітектори, дизайнери, а також представники робочих спеціальностей (маляри, штукатури, лицювальники) завжди знайдуть собі роботу в Україні майбутнього. Також дуже затребувані будуть будівельники мостів та доріг.

Логісти – щоб досягти хороших результатів у постачанні продукції, необхідних матеріалів для будівництва, ремонту, відновлення інфраструктури, продовольчого забезпечення країни, потрібна хороша логістична система. Тому фахівці цієї галузі будуть дуже потрібні після війни в період відновлення України, та й багато років після цього.

Енергетики – не лише Україна, у ході війни вся Європа зрозуміла, що потрібно шукати джерела своїх енергетичних ресурсів, щоб не залежати від сусідів, особливо таких неблагонадійних, як Росія. Тому у сфері енергетики на країну чекає прорив, і фахівці будуть особливо затребувані.

Інженери, науковці, розробники у сфері оборонної промисловості завжди знайдуть роботу в Україні завтрашнього дня. Будуть потрібні приватні компанії, які зможуть якісно виконувати державні замовлення в цій галузі. Тут же знайдуть застосування і військові з досвідом ведення бойових дій.

Викладачі – щоб побудувати Україну майбутнього, яка буде на голову вище за ту, якою вона була до війни, буде потрібна безумовно якісна освіта для здобуття висококласних фахівців у всіх перерахованих галузях. Вчителі, викладачі повернуть собі колишню престижність. А їхня робота стане затребуваною та оціненою належним чином.

Який наразі зберігається попит на вакансії за даними сайту robota.ua, ми писали в попередньому матеріалі. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіційна мінімальна зарплатня у наступному році не зміниться. Також не буде підвищень окладів вчителів.