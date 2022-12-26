Дані по офіційно зареєстрованим безробітним оприлюднив економіст та нардеп Ярослав Железняк.
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Такої низької цифри ще не було
За словами Железняка, 191 тисяча осіб – це вперше в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні.
Для розуміння місяць тому, 24 листопада, було 223 тисячі, тобто падіння за місяць понад 30 тисяч осіб,
– додає нардеп.
Але він попереджає, що такі дані не свідчать, що в Україні різко все стало чудово з роботою.
Фактори, що впливають
- Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів;
- Баланс виїзду за кордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає;
- Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.
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Рівень безробіття у 2023 році
Як розповідає 24 каналу HR-спеціалістка та експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, відновлення економіки поступово стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.
Молодь і українці середнього віку виїхали за кордон і частина кваліфікованих кадрів не повернеться на Батьківщину, це теж негативно впливає на економіку. Кадровий голод призведе до того, що роботодавцям доведеться заманювати людей на роботу високими зарплатами,
– додає Валентина Гаврюшенко.
Така ситуація з високою ймовірністю можлива у будівництві та на виробничих потужностях, які значно постраждали через війну.