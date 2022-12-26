Дані по офіційно зареєстрованим безробітним оприлюднив економіст та нардеп Ярослав Железняк.

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Такої низької цифри ще не було

За словами Железняка, 191 тисяча осіб – це вперше в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні.

Для розуміння місяць тому, 24 листопада, було 223 тисячі, тобто падіння за місяць понад 30 тисяч осіб,

– додає нардеп.

Але він попереджає, що такі дані не свідчать, що в Україні різко все стало чудово з роботою.

Фактори, що впливають

Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів;

Баланс виїзду за кордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає;

Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.

Нагадуємо, що максимальний розмір виплат по безробіттю становить 6 700 гривень. А мінімальний складає від 1 800 до 650 гривень, залежно від трудового стажу.

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Рівень безробіття у 2023 році

Як розповідає 24 каналу HR-спеціалістка та експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, відновлення економіки поступово стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

За прогнозами Нацбанку рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься, але на тлі війни та падіння економіки він ще довго залишатиметься високим. У першому півріччі 2023 року рівень безробіття в Україні виросте до 35%, а зниження до 18,2% прогнозують у 2024 році.

Молодь і українці середнього віку виїхали за кордон і частина кваліфікованих кадрів не повернеться на Батьківщину, це теж негативно впливає на економіку. Кадровий голод призведе до того, що роботодавцям доведеться заманювати людей на роботу високими зарплатами,

– додає Валентина Гаврюшенко.

Така ситуація з високою ймовірністю можлива у будівництві та на виробничих потужностях, які значно постраждали через війну.