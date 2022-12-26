Данные по официально зарегистрированным безработным обнародовал экономист и нардеп Ярослав Железняк.

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Такой низкой цифры еще не было

По словам Железняка, 191 тысяча человек – это впервые в истории регистрации официальной безработицы в Украине.

Для понимания месяц назад, 24 ноября, было 223 тысячи, то есть падение за месяц более 30 тысяч человек,

– добавляет нардеп.

Но он предупреждает, что такие данные не свидетельствуют о том, что в Украине резко все стало отлично с работой.

Влияющие факторы

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

Баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает;

Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Напоминаем, что максимальный размер выплат по безработице составляет 6700 гривен. А минимальный составляет от 1800 до 650 гривен в зависимости от трудового стажа.

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Уровень безработицы в 2023 году

Как рассказывает 24 канала HR-специалистка и эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко, восстановление экономики будет постепенно стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике.

По прогнозам Нацбанка, уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться, но на фоне войны и падения экономики он еще долго будет оставаться высоким. В первом полугодии 2023 года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, а понижение до 18,2% прогнозируют в 2024 году.

Молодежь и украинцы средних лет уехали за границу и часть квалифицированных кадров не вернется на Родину, это тоже негативно влияет на экономику. Кадровый голод приведет к тому, что работодателям придется заманивать людей на работу высокими зарплатами,

– добавляет Валентина Гаврюшенко.

Такая ситуация с высокой вероятностью возможна в строительстве и на производственных мощностях, значительно пострадавших из-за войны.