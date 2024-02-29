Які професії будуть актуальними через п'ять років

Внаслідок війни тисячі українців залишилися без роботи, а багатьом довелося швидко змінювати спеціалізацію. Втім, в Уряді вже знають, які професії будуть потрібними та актуальними через п'ять років.

Що буде з роботою

За прогнозами, ринок праці продовжить зазнавати змін, але через п'ять років в Україні очікується зростання попиту на професії лікарів, інженерів, психологів та реабілітологів. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає 24 Канал.

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Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що міністерство вже має уявлення про те, які спеціалісти будуть необхідні країні через п'ять років.

! Особлива увага буде приділена професіям вчителів та лікарів, але прогнозується підвищення попиту й на інші спеціальності.

Інженери-будівельники, інженери-архітектори — потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це професії, за якими ми однозначно розуміємо, є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять,

— зазначив чиновник.

Водночас Винницький зазначив, що поки складно сказати, як буде з роботою у людей з іншими спеціальностями.

Фактично ми говоримо, що деякі професії — це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до будь-якої професії,

— додає заступник міністра.

Він також підкреслив, що в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.

Які зарплати в Україні

За інформацією від ПФУ, протягом 2023 року середня заробітна плата в Україні, з якої були сплачені страхові внески, зросла на 7,0% і склала 14 308,46 гривень. Однак важливо зазначити, що ці дані відрізняються від показників, які оприлюднює Державна служба статистики України, де наводяться цифри середньомісячної зарплати для штатних працівників.

! Попри зростання номінальної зарплати, середньорічна інфляція в Україні за 2023 рік сягнула 12,9%. Це призвело до зниження реальних зарплат українців приблизно на 5%, враховуючи інфляційні процеси.

Згідно з урядовими прогнозами, у 2023 році очікувалося, що номінальна зарплата досягне рівня 18 527 гривень, а реальна зарплата, скоригована з урахуванням інфляції, мала зрости на 10,1%. Проте, за прогнозами на 2024 рік, номінальна зарплата в Україні має становити 21 809 гривень, а реальна зарплата, з урахуванням інфляції, повинна збільшитись на 8,5%.