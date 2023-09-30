В Африці криптовалютою користуються частіше ніж в Європі

Криптовалюта стрімко поширюється у світі. Як не дивно, найбільшу популярність крипта отримала не в США чи Європі, а саме в Африці.

Поширення крипти у Африці

Країни Африки, які розташовані південніше Сахари, здійснили 2,3% від загальної кількості криптотранзакцій у світі, з липня 2022 року по червень 2023 року – це приблизно 117 мільярдів доларів. Темпи розвитку цифрової валюти у цих регіонах поступово зростають.

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Особливістю розповсюдження криптовалюти у Африці, є акцент саме на роздрібну торгівлю. Значну частку від усіх транзакцій займають угоди на суму менш як 60 мільярдів доларів.

Таку популярність крипти у Африці пов'язують зі складною економічною ситуацією всередині регіону. Значна інфляція змушує місцевих мешканців шукати шляхи збереження власних коштів. Найбільше поширена крипта у таки країнах Африки: Гана.

Нігерія. Керівники африканських країн хочуть регулювати цифрову валюту на законодавчому рівні. До прикладу, у ПАР, до кінця 2023 року, біржі, які займаються криптою, мають отримати спеціальну ліцензію. Своєю чергою Кенія вирішила ввести податок – 1,5% для компаній іноземного походження, які торгують цифровими активами. Нігерія, навпаки, розвиває криптовалютні біржі, адже це дуже перспективний напрямок. У Намібії вже ввели зміни у законодавство аби не допустити незаконне виведення коштів за кордон за допомогою цифрових гаманців. Нововведення також мають захистити користувачів від аферистів. WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак. зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Найпоширенішою цифровою валютою в Африці є біткойн, його частка складає 9,3%. Цей показник вищий ніж у Східній Європі та Північній Америці.