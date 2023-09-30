В Африке криптовалютой пользуются чаще чем в Европе

Криптовалюта стремительно распространяется в мире. Как ни странно, самую большую популярность крипта получила не в США или Европе, а именно в Африке.

Распространение крипт в Африке

Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, осуществили 2,3% от общего количества криптотранзакций в мире, с июля 2022 года по июнь 2023 года – это примерно 117 миллиардов долларов. Темпы развития цифровой валюты в этих регионах постепенно увеличиваются.

Читайте также Пенсия в Польше: как получать свои выплаты ежемесячно

Особенностью распространения криптовалюты в Африке является акцент именно на розничную торговлю. Значительную долю всех транзакций занимают сделки на сумму менее 60 миллиардов долларов.

Такую популярность крипты в Африке связывают со сложной экономической ситуацией внутри региона. Значительная инфляция заставляет местных жителей искать пути сохранности собственных средств. Наиболее распространена крипта в странах Африки: Гана.

Нигерия. Главы африканских стран хотят регулировать цифровую валюту на законодательном уровне. К примеру, в ЮАР, до конца 2023 года, биржи, занимающиеся криптой, должны получить специальную лицензию. В свою очередь Кения решила ввести налог – 1,5% для компаний иностранного происхождения, торгующих цифровыми активами. Нигерия, напротив, развивает криптовалютные биржи, ведь это очень перспективное направление. В Намибии уже ввели изменения в законодательство, чтобы не допустить незаконный вывод средств за границу с помощью цифровых кошельков. Нововведения также должны защитить пользователей от аферистов. WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров. сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.

Наиболее распространенной цифровой валютой в Африке является биткойн, его доля составляет 9,3%. Этот показатель выше, чем в Восточной Европе и Северной Америке.