Распространение крипт в Африке

Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, осуществили 2,3% от общего количества криптотранзакций в мире, с июля 2022 года по июнь 2023 года – это примерно 117 миллиардов долларов. Темпы развития цифровой валюты в этих регионах постепенно увеличиваются.

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Особенностью распространения криптовалюты в Африке является акцент именно на розничную торговлю. Значительную долю всех транзакций занимают сделки на сумму менее 60 миллиардов долларов.

Наиболее распространенной цифровой валютой в Африке является биткойн, его доля составляет 9,3%. Этот показатель выше, чем в Восточной Европе и Северной Америке.