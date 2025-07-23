Частина великого коридору: Україна запустила пором на Південний Кавказ

Між Україною та Південним Кавказом віднедавна ходить паром. Ці рейси дозволять розширити великий транзитний коридор, який з'єднує ринки Китаю та Євросоюзу.

Чим важливий пором між Україною та Південним Кавказом?

Перші рейси парома до Південного Кавказу запустили за підтримки "Укрзалізниці" у 2025 році. Про це розповів посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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За його словами, поромом доставляють вантажі українських виробників на азербайджанський ринок та товари з Азербайджанської Республіки до України.

Це важливий елемент розширення спроможностей серединного коридору, який об'єднує Китай і європейський ринок та проходить через країни Центральної Азії, Південного Кавказу й Україну, як місток до країн Європейського Союзу,

– зазначив Гусєв.

Посол додав, що розширення цього транзитного коридору дуже актуальне на сьогодні. Це сприяє об'єднанню Києва та Баку.

Оскільки Азербайджан розташований між Росією й Іраном, то, за словами Гусєва, має стратегічне геополітичне значення.

Сому розширення Серединного коридору та розвиток транспортного коридору ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова – 24 Канал) – це ті напрями стратегічного партнерства, які мають дуже конкретні та практичні взаємовигідні проєкти,

– наголосив посол.

Важливо! У березні 2025 року Україна також відновила паромні рейси до Грузії, вперше від початку війни. Два рейси з Чорноморська до Батумі відбулися 18 та 26 березня, та планувалися подальші рейси.