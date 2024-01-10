Торік українські митниці зафіксували порушень на майже 9 мільярдів гривень

Загалом у 2023 році митниці Державної митної служби виявили 11 935 порушень, на суму 8,9 мільярда гривень. За вартістю, це майже втричі більше, ніж було у 2022 році.

Що вилучали митниці

Крім зафіксованих порушень митниця впродовж січня-грудня 2023 року конфіскувала товарів на суму понад 938 мільйонів гривень.

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Серед вилучених товарів були:

промислові товари на 716 мільйонів гривень;

продовольчі товари та сільгосппродукція на 88 мільйонів гривень;

валюта на понад 73 мільйони гривень;

транспортні засоби на 61 мільйон гривень.

! Загалом митницями було розглянуто 3 493 справи, у результаті чого було накладено штрафи на суму 110 мільйонів гривень, з яких 80 мільйонів було стягнуто до державного бюджету.

Крім того, на розгляд до суду митниці передали 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 мільярда гривень. За результатами розгляду справ суди наклали стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 мільярди гривень.

Без втручання правоохоронців

Нагадаємо, цьогоріч український уряд позбавив правоохоронців можливості впливати на митний контроль. Кабінет міністрів вже скасував відповідну норму законодавства.

Зміни передбачали скасування правоохоронцям можливості втручатися у процес митного огляду товарів. Раніше правоохоронці мали можливість надавати доручення митникам щодо проведення митного огляду товарів та брати участь в таких оглядах.

! Тепер правоохоронці не можуть втручатися у митний контроль товарів шляхом надання доручень митникам чи участі у митних оглядах.