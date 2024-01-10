Изымавшие таможни

Кроме зафиксированных нарушений таможня в течение января-декабря 2023 года конфисковала товаров на сумму более 938 миллионов гривен.

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Среди изъятых товаров были:

промышленные товары на 716 миллионов гривен;

продовольственные товары и сельхозпродукция на 88 миллионов гривен;

валюта более чем на 73 миллиона гривен;

транспортных средств на 61 миллион гривен.

Важно ! В общей сложности таможнями было рассмотрено 3 493 дела, в результате чего были наложены штрафы на сумму 110 миллионов гривен, из которых 80 миллионов были взысканы в государственный бюджет.

Кроме того, на рассмотрение в суд таможни передали 6912 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6,4 миллиарда гривен. По результатам рассмотрения дел суды наложили взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2 миллиарда гривен.

Без вмешательства правоохранителей

Напомним, в этом году украинское правительство лишил правоохранителей возможности влиять на таможенный контроль. Кабинет министров уже упразднил соответствующую норму законодательства.

Изменения предполагали отмену правоохранителям возможности вмешиваться в процесс таможенного досмотра товаров. Ранее правоохранители имели возможность предоставлять поручения таможенникам о проведении таможенного досмотра товаров и участвовать в таких осмотрах.

Заметьте ! Теперь правоохранители не могут вмешиваться в таможенный контроль товаров путем предоставления поручений таможенникам или участия в таможенных досмотрах.