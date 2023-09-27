Таможенный контроль – без вмешательства правоохранителей

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, правительство приняло некоторые изменения по таможенному контролю товаров. В частности, у правоохранителей отняли возможность вмешиваться в этот процесс.

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Кабмин уже отменил норму, позволяющую правоохранителям блокировать таможенный досмотр товаров.

Правительством поставлена точка в возможности правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам,

– написал Гетманцев.

К теме! Правоохранители могли давать таможенникам поручения по таможенному досмотру товаров на основании 14 пункта из Исчерпывающего перечня оснований.

Гетманцев также попросил бизнес немедленно сообщать о случаях, если кто-то решит игнорировать решение правительства или вмешиваться в процесс таможенного оформления товаров.

"Напоминаю таможенникам об отсутствии оснований для принятия каких-либо писем от правоохранителей об их участии в таможенных процедурах или влиянии на них", – подытожил Гетманцев.