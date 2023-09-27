Митний контроль – без втручання правоохоронців

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, уряд прийняв деякі зміни щодо митного контролю товарів. Зокрема, у правоохоронців забрали можливість втручатися у цей процес.

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Кабмін вже скасував норму, яка дозволяла правоохоронцям блокувати митний огляд товарів.

Урядом поставлено крапку в можливості правоохоронців втручатися у процес здійснення митного контролю товарів шляхом направлення доручень митникам щодо здійснення митного огляду товарів, та залучення їх до таких оглядів,

– написав Гетманцев.

До теми! Правоохоронці могли давати митникам доручення щодо митного огляду товарів на підставі 14 пункту з Вичерпного переліку підстав.

Гетманцев також попросив бізнес негайно повідомляти про випадки, якщо хтось вирішить ігнорувати рішення уряду або втручатися у процес митного оформлення товарів.

"Нагадую митникам про відсутність підстав для прийняття будь-яких листів від правоохоронців щодо їх участі в митних процедурах або впливу на них", – підсумував Гетманцев.