Доходи України за 2023 рік

Державна казначейська служба України відзвітувала про надходження у грудні у бюджет 127,1 мільярда гривень. Найбільші податки були сплачені за ввезені на українську територію товари – 35,7 мільярда гривень.

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Бюджет України наповнюється, завдяки зборам, спеціальним платежам та податкам. Загальна сума надходжень за рік склала 1,66 трильйона гривень. Найбільше коштів у український бюджет надійшло через:

366,2 мільярда гривень – податок на ввезення товарів на митну територію України;

– податок на ввезення товарів на митну територію України; 214,6 мільярда гривень – податок на виготовлені в Україні товари, здійснені процедури та надані послуги;

– податок на виготовлені в Україні товари, здійснені процедури та надані послуги; 176 мільярда гривень – податок на дохід фізосіб та військовий збір;

– податок на дохід фізосіб та військовий збір; 143,8 мільярда гривень – податок на прибуток внутрішніх організацій (підприємств).

НБУ відзвітував про передачу у держбюджет України 35,9 мільярда гривень. Це частина прибутку регулятора у 2022 році.

Дефіцит бюджету у 2023 році склав 1,33 трильйона гривень. При цьому у загальному фонді цей показник – 1,36 трильйона гривень.

У Державній митній службі наголошують, що зменшення прибутків з митниці відбулося через блокування кордону.

Яку міжнародну допомогу надали Україні у 2023 році

Важливою частиною українського бюджету стали міжнародні грантові надходження. Загалом за рік ця сума склала 425,4 мільярда гривень. Найбільше коштів на безповоротній основі, Україні надали США – 400,5 мільярда гривень.

Також у український бюджет надійшли кошти і в рамках позик та фінансування деяких систем, програм і реформ. Загальні надходження становлять – 1,13 трильйона гривень. Найбільші суми були такі: