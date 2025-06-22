Гроші не згорають: як отримати недоотриману пенсію померлого родича

Недоотриману пенсію можна отримати навіть після смерті її одержувача. Хто саме має право на ці кошти та як подати заяву у 2025 році, читайте далі.

Як отримати недоотриману пенсію

Родичі пенсіонера, який помер, мають право отримати недоотриману частину його пенсії. Йдеться про кошти, що не були виплачені до моменту смерті: їх можуть перерахувати членам сім'ї, які проживали з пенсіонером на день його смерті, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Якщо на допомогу претендує кілька осіб, сума ділиться між ними порівну. А у разі, якщо ніхто з рідних не звернеться по кошти вчасно, пенсія автоматично переходить до складу спадщини.

Важливо! У "Дії" уточнюють, що недоотриману пенсію виплачують по місяць смерті включно.