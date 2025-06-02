Посада за 500 тисяч доларів: шахраї вигадали нову схему

Шахраї обіцяли поставити на посаду "правильну людину". За це необхідно було заплатити 500 тисяч доларів.

Яку посаду продавали шахраї

"Продавалась" посада керівника держпідприємства на Волині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора України.

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Підозрювані начебто повідомили про те, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. Саме таким чином вони пояснювали можливість призначити на посаду певну людину.

На балансі держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тисяч гектарів, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться,

– повідомляє офіс генпрокурора.

Затримання шахраїв відбулося під час передачі грошей. Станом на зараз, відомо, що підозру оголосили 2 чоловікам. Їх звинуватили у шахрайстві у особливо великих розмірах.

Зверніть увагу! Для підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас вони мають право на внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.