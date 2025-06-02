Какую должность продавали мошенники
"Продавалась" должность руководителя госпредприятия на Волыни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
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Подозреваемые якобы сообщили о том, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины. Именно таким образом они объясняли возможность назначить на должность определенного человека.
На балансе госпредприятия НААН Украины находятся земельные участки площадью более 2 тысяч гектаров, которые можно будет использовать в коммерческих целях. Поэтому, по словам организаторов схемы, вложенные в назначение деньги быстро вернутся,
– сообщает офис генпрокурора.
Задержание мошенников произошло во время передачи денег. По состоянию на сейчас, известно, что подозрение объявили 2 мужчинам. Их обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.
Обратите внимание! Для подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время они имеют право на внесение залога в размере 3 миллиона гривен.