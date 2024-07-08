Чому Білий дім боїться посилювати тиск на тіньовий флот Росії

Міністерство фінансів США пропонує штрафувати нелегальні судна тіньового російського флоту. Проте, Білий дім побоюється посилювати тиск на Росію.

Посилення тиску на тіньовий флот

США та їхні союзники вже вжили заходів для обмеження доходів Росії від продажу нафти. Однак, Росія дедалі частіше знаходить способи обходити санкції, що створює додатковий тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена. Щобільше, саме представники Мінфіну мають намір посилити тиск на так званий тіньовий флот танкерів, що дозволяє Росії продавати нафту за ціною, що перевищує ліміт у 60 доларів за барель.

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Однак, економічні радники в Білому домі стурбовані можливим зростанням цін на нафту цього літа та підвищенням цін на бензин у США, що може негативно вплинути на передвиборчу кампанію Байдена. А тому не поспішають з прийняттям рішення. Втім, наразі посадові особи Мінфіну все одно хочуть, щоб адміністрація найдена накладала на танкери тіньового флоту Росії конкретні штрафи.

! Минулого місяця європейські чиновники прийняли рішення щодо покарання російських суден, які порушують санкції, постачаючи скраплений газ. До цього варіанту можуть додати пропозицію й від Мінфіну США.