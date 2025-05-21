Країни G7 готує відповідь на дешеві товари з Китаю

Країни G7 обговорюють можливе введення мит на китайські товари. Йдеться про ті товари, яких є надлишок, і вони мають низьку вартість.

Яка проблема у Європі з китайськими товарами

Як повідомив міністр Канади Франсуа-Філіпа Шампань, зараз обговорюється питання щодо координації дії країн-членів G7 для боротьби з перевиробництвом, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Річ у тім, що деякі країни почали звертатися увагу на китайські онлайн-платформи, зокрема Temu і Shein, які масово постачають свої дешеві товари на ринки.

США вже вжило заходів щодо цієї проблеми, однак тепер є побоювання, що китайські експортери можуть переспрямовувати посилки, які прямували до США, на інші ринки. Це провокуватиме тиск на місцевих виробників.

Зверніть увагу! Зараз розглядається введення фіксованого збору на малі посилки, що надходять до Євросоюзу. Франція вже виступає за додаткові збори на такі товари, а Велика Британія та Японія розглядають подібні заходи.

Які заходи ввели США

Американський ринок є найбільшим для невеликих за вартістю посилок. Лише торік на країну припадало приблизно чверть із 94 мільярдів доларів китайського експорту в цьому сегменті.