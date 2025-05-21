Какая проблема в Европе с китайскими товарами
Как сообщил министр Канады Франсуа-Филиппа Шампань, сейчас обсуждается вопрос о координации действия стран-членов G7 для борьбы с перепроизводством, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Дело в том, что некоторые страны начали обращаться внимание на китайские онлайн-платформы, в частности Temu и Shein, которые массово поставляют свои дешевые товары на рынки.
США уже приняло меры по этой проблеме, однако теперь есть опасения, что китайские экспортеры могут перенаправлять посылки, которые направлялись в США, на другие рынки. Это будет провоцировать давление на местных производителей.
Обратите внимание! Сейчас рассматривается введение фиксированного сбора на малые посылки, поступающие в Евросоюз. Франция уже выступает за дополнительные сборы на такие товары, а Великобритания и Япония рассматривают подобные меры.
Какие меры ввели США
Американский рынок является крупнейшим для небольших по стоимости посылок. Только в прошлом году на страну приходилось примерно четверть из 94 миллиардов долларов китайского экспорта в этом сегменте.
- В апреле 2025 года объемы поставок в США выросли до почти 30% по сравнению с 2024 годом. Это произошло из-за того, что покупатели спешили сделать заказ до вступления новых тарифов.
- Поэтому, в начале мая американские власти отменили льготную пошлину (так называемое правило de minimis).
- Оно давало возможность беспошлинно импортировать мелкие посылки. Как правило, большая часть из этих посылок была из Китая.