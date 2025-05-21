Какая проблема в Европе с китайскими товарами

Как сообщил министр Канады Франсуа-Филиппа Шампань, сейчас обсуждается вопрос о координации действия стран-членов G7 для борьбы с перепроизводством, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дело в том, что некоторые страны начали обращаться внимание на китайские онлайн-платформы, в частности Temu и Shein, которые массово поставляют свои дешевые товары на рынки.

США уже приняло меры по этой проблеме, однако теперь есть опасения, что китайские экспортеры могут перенаправлять посылки, которые направлялись в США, на другие рынки. Это будет провоцировать давление на местных производителей.

Обратите внимание! Сейчас рассматривается введение фиксированного сбора на малые посылки, поступающие в Евросоюз. Франция уже выступает за дополнительные сборы на такие товары, а Великобритания и Япония рассматривают подобные меры.

Какие меры ввели США

Американский рынок является крупнейшим для небольших по стоимости посылок. Только в прошлом году на страну приходилось примерно четверть из 94 миллиардов долларов китайского экспорта в этом сегменте.