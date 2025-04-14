Китай призывает США "исправить ошибку"

Министерство торговли КНР призвало США сделать реальные шаги для исправления своих действий, передает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Мы призываем США ... сделать большой шаг для исправления своих ошибок, полностью отменить порочную практику "взаимных тарифов" и вернуться на правильный путь взаимного уважения,

– отметили в министерстве.

Ранее, в пятницу американская таможенная служба объявила об исключении ряда китайских товаров – в частности смартфонов, ноутбуков и чипов памяти – из-под действия общих пошлин.

Министерство торговли Китая назвало решение США о частичной отмене тарифов "небольшим шагом" и отметило, что Пекин сейчас анализирует его последствия.

Эти исключения, как ожидается, принесут выгоду американским технологическим компаниям, в частности Apple, Nvidia, Dell и другим, которые активно используют китайские производственные мощности.

К слову! 9 апреля должны были вступить в силу новые импортные пошлины США. После заявления Китая о зеркальных тарифах, Вашингтон ответил намерениями повысить пошлины на китайскую продукцию до 104%, на что Пекин объявил об увеличении тарифов на американские товары до 84%.