Украина существенно увеличила импорт электрооборудования

Согласно статистике Государственной таможенной службы, преимущественно в эти месяцы продукция ввозилась из Китая - на 252 миллиона долларов (89% всего импорта этих товаров), пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В прошлом году из этого государства было ввезено трансформаторов и дросселей на 48,6 миллиона долларов (48,8%). Кроме того, трансформаторы также ввозились из двух таких стран:

Турции (на 10,5 миллиона долларов);

Германии (на 2,8 миллиона долларов).

В частности в марте импорт этого оборудования увеличился на 61,5%, если сравнивать с мартом прошлого года.

Кроме того, увеличился и экспорт. Украина за три месяца 2025 года экспортировала трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели на 5,7 миллиона долларов. Это против 4,5 миллиона долларов в прошлом году.

Обратите внимание! Экспорт происходил преимущественно в Германию, Венгрии и Польши.