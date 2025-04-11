Как взаимное введение пошлин повлияет на агросектор

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, США ввели повышенные пошлины на весь китайский импорт на уровне 125%, сообщает 24 Канал. Китай в ответ также ввел тарифы на американские товары.

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Китай остается крупнейшим покупателем американской сои, кукурузы, мяса и хлопка. Любые сокращения закупок со стороны КНР больно ударят по аграрному сектору США.

По словам аналитика, для многих фермерских хозяйств – это вопрос выживания, поскольку заместить китайский спрос на внутреннем рынке сложно. А это еще и протрамповские Штаты. Поэтому это ударит по популярности Трампа и Республиканской партии.

Китай с легкостью может переориентировать импорт агропродукции на Южную Америку, Россию и африканские страны, Украину.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков В результате американские фермеры могут потерять прибыль и усилить давление на правительство по компенсациям, как это было во время предыдущих торговых войн.

Обратите внимание! Аналитик отмечает, что все понимают, что это геополитический шаг, структурная глубинная конфронтация. Хотя в текущем состоянии экономически Китай и США не могут отсоединиться друг от друга. Логично было бы, чтобы оба государства имели нормальные взаимовыгодные отношения, однако ни одна из сторон не желает уступать. В результате из-за противостояния может быть "плохо" всей глобальной экономике.