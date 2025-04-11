Мир переходит в новый этап мощнейшего противостояния

США ввели повышенные пошлины на весь китайский импорт, как потребительского сектора, так и стратегически важных отраслей – прежде всего технологической, энергетической и оборонной. Уровень новых тарифов достиг 125%. В ответ Китай повысил свои пошлины до 84% на все американские товары. Плюс ко всему обе страны заявили о беспошлинных ограничениях друг к другу. Что это все означает – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Повышение пошлин означает, что китайские товары становятся значительно дороже для импортеров в США, теряя конкурентные позиции на одном из важнейших и богатейших рынков. Ранее Китай обходил санкции перепаковывая товары через другие страны, такие как Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Мексику и многие другие. Но Дональд Трамп готов ввести жесткие тарифы против всех. 90-дневная пауза не решает для Китая никаких вопросов.

Смогут ли Штаты найти равноценную замену импорту из Китая? Нет. Сможет ли Китай найти равноценную замену экспорту в США? Нет.

Аналогично, американские товары оказываются под давлением на китайском рынке. Это прежде всего агропродукция (соя и кукуруза), фармпродукция и нефтепродукты. Смогут ли Штаты найти равноценную замену экспорта в Китай? Видимо, нет. Сможет ли Китай найти равноценную замену импорту из США? Думаю, что да!

Все понимают, что это геополитический шаг, структурная глубинная конфронтация. Хотя в текущем состоянии экономически Китай и США не могут отсоединиться друг от друга. Поэтому логично было бы, чтобы обе сверхмощные мировые державы имели нормальные взаимовыгодные отношения и достигли соглашения, о чем говорят Трамп и Си Цзиньпин. Однако ни одна из сторон не желает показать свою слабость.

В результате мир переходит к новому этапу мощнейшего противостояния. Почему именно мир? Потому что когда сверхмогущества входят в клинч, несладко всей глобальной экономике.

Последствия тарифной войны

Рост цен и уменьшение производства

Американские потребители уже в ближайшее время почувствуют последствия в виде роста цен на электронику, автомобили и бытовую технику. Для компаний, работающих с китайскими компонентами, новые тарифы означают повышение себестоимости, которую они, вероятнее всего, переложат на конечного покупателя.

Различные аналитические компании оценивают потенциальный рост стоимости телефона Apple на 40 – 60% для американцев. Мелкие товары, комплектующие, которые невыгодно производить в США, могут вырасти в цене в 2 раза. Одежда, обувь также прибавят в цене.

В свою очередь, китайские производители, особенно в экспортно ориентированных провинциях, могут столкнуться со снижением объемов производства и прибыльности. Это создаст дополнительное давление на экономику КНР, которая уже переживает структурное замедление, долговые вызовы и слабое восстановление внутреннего спроса.

Мы уже читаем в новостях рост протестных настроений и остановки некоторых предприятий в Китае. А это только начало.

Редкоземельные металлы

Это точка G технологического мира. И здесь Китай имеет существенные преимущества над всеми странами, поскольку занимается этим направлением уже давно и контролирует большинство глобального производства и переработки этих критических ресурсов.

Если Китай ограничит доступ к редкоземельным металлам, это может вызвать шок на глобальных рынках, рост цен на электронику и замедление производства в стратегических отраслях США.

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Агропродукция

Китай остается крупнейшим покупателем американской сои, кукурузы, мяса и хлопка. Любые сокращения закупок со стороны КНР больно ударят по аграрному сектору США. Для многих фермерских хозяйств – это вопрос выживания, поскольку заместить китайский спрос на внутреннем рынке сложно. А это еще и протрамповские Штаты. Поэтому это ударит по популярности Трампа и Республиканской партии.

Китай с легкостью может переориентировать импорт агропродукции на Южную Америку, Россию и африканские страны, Украину.

В результате американские фермеры могут потерять прибыли и усилить давление на правительство по компенсациям, как это было во время предыдущих торговых войн.

Американские транснациональные корпорации

Многие транснациональные корпорации США имеют глубокую интеграцию с китайским рынком, как производственную, так и коммерческую. Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks – все они получают значительную часть доходов в Китае или используют китайское производство, полностью или частично, в качестве конечного продукта, полуфабриката или комплектующего узла.

Теперь им приходится маневрировать между потребностями глобального бизнеса и политическим давлением в США. Перенести производство в США – это время, бюрократические ограничения и высокая стоимость труда (существенно выше чем в Азии). А еще нужны не только работники, а работники нужной квалификации, которых американская экономика и образование просто не готовила.

Кстати, сейчас начинается сезон корпоративной финансовой отчетности компании за 1-й квартал 2025 года. Самое интересное будет услышать не как компании отработали в прошлом квартале, а как они оценивают свои перспективы на ближайшие кварталы и 2025 год.

Только представьте себе, когда Tesla, Nike или Apple заявят о падении маржинальности, прибыли и продаж из-за этой американо-китайской таможенной конфронтации. Это может стать холодным душем для многих американских и китайских руководителей.

Финализируя все сказанное, можно отметить одно. Жить в 100% ни США, ни Китай не смогут, и будут искать место и возможность для сделки. Надеюсь, что они дойдут до соглашения. Если же соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, есть риск перехода от таможенно-торговой войны к другим формам конфронтации, в том числе и военной. Это уже будет другой мир.