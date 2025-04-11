Світ переходить в новий етап найпотужнішого протистояння

США запровадили підвищені мита на весь китайський імпорт, як споживчого сектору, так і стратегічно важливих галузей – передусім технологічної, енергетичної та оборонної. Рівень нових тарифів сягнув 125%. У відповідь Китай підвищив свої мита до 84% на всі американські товари. Плюс до всього обидві країни заявили про немитні обмеження одна до одної. Що це все означає – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Підвищення мит означає, що китайські товари стають значно дорожчими для імпортерів у США, втрачаючи конкурентні позиції на одному з найважливіших й найбагатших ринків. Раніше Китай обходив санкції перепаковуючи товари через інші країни, такі як В'єтнам, Індонезію, Філіппіни, Мексику та багато інших. Але Дональд Трамп готовий ввести жорсткі тарифи проти всіх. 90-денна пауза не вирішує для Китаю ніяких питань.

Чи зможуть Штати знайти рівноцінну заміну імпорту з Китаю? Ні. Чи зможе Китай знайти рівноцінну заміну експорту в США? Ні.

Аналогічно, американські товари опиняються під тиском на китайському ринку. Це насамперед агропродукція (соя та кукурудза), фармпродукція та нафтопродукти. Чи зможуть Штати знайти рівноцінну заміну експорту до Китаю? Мабуть, ні. Чи зможе Китай знайти рівноцінну заміну імпорту з США? Думаю, що так!

Всі розуміють, що це геополітичний крок, структурна глибинна конфронтація. Хоча у поточному стані економічно Китай й США не можуть від'єднатися один від одного. Тож логічно було б, щоб обидві надпотужні світові держави мали нормальні взаємовигідні відносини й досягли угоди, про що кажуть Трамп та Сі Цзіньпін. Однак жодна зі сторін не бажає показати свою слабкість.

У результаті світ переходить до нового етапу найпотужнішого протистояння. Чому саме світ? Бо коли надпотуги входять в клінч, непереливки всій глобальній економіці.

Наслідки тарифної війни

Зростання цін та зменшення виробництва

Американські споживачі вже найближчим часом відчують наслідки у вигляді зростання цін на електроніку, автомобілі та побутову техніку. Для компаній, що працюють з китайськими компонентами, нові тарифи означають підвищення собівартості, яку вони, найімовірніше, перекладуть на кінцевого покупця.

Різні аналітичні компанії оцінюють потенційне зростання вартості телефону Apple на 40 – 60% для американців. Дрібні товари, комплектувальні, які не вигідно виробляти в США, можуть зрости в ціні у 2 рази. Одежа, взуття також додадуть в ціні.

Своєю чергою, китайські виробники, особливо в експортно орієнтованих провінціях, можуть зіткнутися зі зниженням обсягів виробництва та прибутковості. Це створить додатковий тиск на економіку КНР, яка вже переживає структурне уповільнення, боргові виклики та слабке відновлення внутрішнього попиту.

Ми вже читаємо в новинах зростання протестних настроїв й зупинки деяких підприємств в Китаї. А це лише початок.

Рідкісноземельні метали

Це точка G технологічного світу. Й тут Китай має суттєві переваги над усіма країнами, оскільки займається цим напрямком вже давно й контролює більшість глобального виробництва й перероблювання цих критичних ресурсів.

Якщо Китай обмежить доступ до рідкісноземельних металів, це може спричинити шок на глобальних ринках, зростання цін на електроніку та уповільнення виробництва в стратегічних галузях США.

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Агропродукція

Китай залишається найбільшим покупцем американської сої, кукурудзи, м'яса та бавовни. Будь-які скорочення закупівель із боку КНР боляче вдарять по аграрному сектору США. Для багатьох фермерських господарств – це питання виживання, оскільки замістити китайський попит на внутрішньому ринку складно. А це ще й протрампівські Штати. Тож це вдарить по популярності Трампа та Республіканської партії.

Китай з легкістю може переорієнтувати імпорт агропродукції на Південну Америку, Росію та африканські країни, Україну.

У результаті американські фермери можуть втратити прибутки та посилити тиск на уряд щодо компенсацій, як це було під час попередніх торгівельних війн.

Американські транснаціональні корпорації

Багато транснаціональних корпорацій США мають глибоку інтеграцію з китайським ринком, як виробничу, так і комерційно. Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks – усі вони отримують значну частину доходів у Китаї або використовують китайське виробництво, повністю або частково, як кінцевого продукту, напівфабрикату або комплектувального вузла.

Тепер їм доводиться маневрувати між потребами глобального бізнесу й політичним тиском у США. Перенести виробництво в США – це час, бюрократичні обмеження та висока вартість праці (суттєво вища ніж в Азії). А ще потрібні не лише робітники, а робітники потрібної кваліфікації, яких американська економіка та освіта просто не готувала.

До речі, зараз починається сезон корпоративної фінансової звітності компанії за 1-й квартал 2025 року. Найцікавіше буде почути не як компанії відпрацювали у минулому кварталі, а як вони оцінюють свої перспективи на найближчі квартали та 2025 рік.

Лише уявіть собі, коли Tesla, Nike або Apple заявлять про падіння маржинальності, прибутків та продажів через цю американсько-китайську митну конфронтацію. Це може стати холодним душем для багатьох американських та китайських очільників.

Фіналізуючи все сказане, можна зазначити одне. Жити в 100% ні США, ні Китай не зможуть, й будуть шукати місце й можливість для угоди. Сподіваюсь, що вони дійдуть до угоди. Якщо ж угода не буде досягнена у найближчі місяці, є ризик переходу від митно-торгівельної війни до інших форм конфронтації, зокрема й військової. Це вже буде інший світ.