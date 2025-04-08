Об этих выводах рассказал Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Вывод первый

Мировая экономика настолько сложная и взаимозависимая штука, что адекватно определить последствия таможенной войны невозможно. Все зависит от ответа на вызов, который дадут другие страны. Здесь важными могут быть не только действия ключевых стран вроде Китая, но и сравнительно небольших стран, которые обладают каким-то ключевым ресурсом.

Вероятность успешного завершения этой кампании примерно такая, как в эксперименте с конструктором Lego: вы подбрасываете все детали вверх и надеетесь, что они сложатся в модель, изображенную на коробке. Можно ли в такое верить? Можно, но надо быть неисправимым оптимистом.

Вывод второй

Американские лидеры не идиоты, они руководствуются своим представлением об Америке, которое разделяет где-то половина населения. Здесь я повторяю слова, которые уже говорил ранее.

Что является основой богатства Соединенных Штатов Америки?

Основой богатства Америки являются ее неисчерпаемые природные ресурсы и главное – упорный труд рядового американца, стимулированного трудовой этикой и американской мечтой. Основой богатства Америки является глобализация – свободная мировая торговля, защищенная американскими флотами, доллар в роли мировой валюты, способность привлекать лучший человеческий капитал своей открытостью и инклюзивностью.

Вы скажете, что правда сочетает оба варианта. Но только не для американского избирателя. Потому что два варианта предполагают совершенно разные пути американской политики. Надо выбрать что-то одно, потому что они несовместимы.

Приоритет рабочим местам дома или инвестициям наружу. Приоритет традиционным индустриям или новым. Приоритет тратить средства внутри страны или на поддержку своей роли в мире. Приоритет американской мечте или американскому гегемонизму. Разрешить аборты или запретить. И так далее. Если Америка потеряет из-за этого свою мировую роль и кучу денег – это будет выбор американского избирателя.

Возвращение в 18 век

Так вот, мы имеем дело со сторонниками первого варианта, первого пути. Он был популярен в 18 веке. С тех пор мир сильно изменился. Но на вопрос о том, можно ли погрузить свою страну в 18 век, очевидно, надо ответить утвердительно. Конечно, это возможно. Время от времени отдельные страны погружаются даже в более отдаленные эпохи. Вон Иран в 1979 году вернулся в 14 век, а Афганистан в 2021 году – даже раньше. Далеко за примерами не надо ходить – вон у нас Россия рядом.

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Теперь судьба мира зависит от того, захотят ли все остальные так же возвращаться в 18 век.

Китай уже дал понять, что не имеет такого желания: они так долго оттуда выбирались не для того, чтобы возвращаться. Преобразование Китая из экономики, в значительной степени ориентированной на экспорт в США, в экономику, в значительной степени ориентированной на внутреннее потребление, будет непростым. Но другой путь выглядит еще хуже, и поэтому он отброшен.

Остается вопрос, как отреагирует то крыло новой американской администрации, которое имеет целью не возврат в прошлое, а ускорение движения в будущее, – акселерационисты, которых мы ранее назвали технофашистами. Слабыми их не назовешь. 18 столетие их не устраивает.

Хуже всего будет небольшим рынкам. Наше дело – как можно быстрее интегрироваться с единым европейским рынком