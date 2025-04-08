Кто остановит торговую войну

Может ли не произойти глобальный кризис? На самом деле да. Даже несмотря на масштабное падение фондовых рынков. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Это падение произошло на фоне очень дорогих рынков, но пузыри еще не лопнули. Собственно, пока что рынки просто изменили направление и направляются вниз. Спускаются с исторических максимумов, что последние годы постоянно обновлялись. Поэтому, кстати, надо осторожнее относиться к сообщениям "самые большие потери в истории", потому что их считают в абсолютных, а не относительных цифрах.

Поскольку все никогда не было таким дорогим, как сейчас, то и любое падение сразу кажется значительным в абсолютных цифрах. Но пока что падения не рекордные. Пока что. Хоть и очень большие. Падение ключевого индекса рынков США на 11% за два дня – это очень незаурядное событие.

Что должно произойти, чтобы ситуация исправилась? Чудо.

Почему чудо? Потому что нужно, чтобы разрушительная политика изменилась на адекватную. Для этого надо в первую очередь остановить торговую войну. Но кто ее остановит?

Дональд Трамп, который уверен в собственной гениальности? Ему поют на ушко россияне, что он все делает правильно, что протесты против него – это все коварные враги. Страшный deep state задумал цветную революцию в США и только мудрый Трамп может это остановить.

Или Трамп, которого китайцы берут на слабо, эскалируя торговую войну? Трамп не будет слышать обратных сигналов. Тем более, что пока что против Трампа протестуют те люди, которые за него не голосовали. Это не причина для него реагировать.

А когда будут последствия?

Во-первых, Трамп почему-то уверен, что последствий не будет.

Во-вторых, тогда будет поздно. Когда все неMAGA-избиратели Трампа будут ошарашены экономическими последствиями его действий, будет поздно. Ну а MAGA-избиратели всегда будут верить в своего мессию.

Трамп сам дискредитирует США

Парадокс и в том, что Трамп углубляет болезнь, которая сделала возможным выбор популиста в США. В США очень много недовольных людей, уровень жизни которых упал за последние десятилетия. Трамп говорит, что во всем виноваты китайцы, которые забрали рабочие места, глобалисты и, конечно, Джо Байден. То есть проблема снаружи, и бороться надо с этим страшным врагом.

Но если бы в США все было плохо и внешние враги забрали какие-то рабочие места, то в США должна была бы быть безумная безработица. Но ее нет. Трамп пришел к власти на фоне полной занятости. То есть безработицы почти нет и это еще на фоне масштабной миграции. Мигранты же также не могут не работать, потому что им есть надо что-то.

Так кто же так украл рабочие места из США, что безработицы при этом нет? То есть американцы работают. Они имеют работу. Нет смысла затаскивать такой ценой еще какие-то производства в США, если ваша цель – просто создание рабочих мест.

А что же изменилось? Неравенство. В США значительно возросло неравенство. Это чувствует некогда очень богатый и большой средний класс. То есть и бороться надо с неравенством. А что делает Трамп? Он его усиливает, снова уменьшая налоговую нагрузку на самых богатых. Бинго. И снова много недовольных, и снова запрос на популизм.

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В результате абсолютно деструктивные шаги Трампа по разрушению собственных союзов, дискредитации США как торгового партнера, рост неопределенности в собственной экономике, подпитка инфляции и провоцирование рецессии. Да еще и подрыв доверия к доллару, как к резервной валюте и основе могущества экономики США последние 70 лет.

Все это все выглядит как счастливый лотерейный билет для Си Цзиньпина. Поэтому он эскалирует торговую войну. Россияне, конечно, радуются, что США самозакапываются и гладят эго Трампа.

Так будет ли Си деэскалировать? Нет. Зачем? Да, китайская экономика будет страдать. Но в Китае нет демократии. Экономическая логика вторична на фоне противостояния с США. Как Трамп спасает Путина от позора, так он возвращает Си в большую игру. Это после того, как китайская экономика прошла свой пик, демография кричит о кризисе, а деньги начали убегать из Китая в Индию и другие страны. Подарок судьбы.

Трамп не остановится. Продолжит хаос. Будет атаковать ФРС, подрывая доверие и здесь. Делая кризис неотвратимым.

Такие себе перспективы. Только где-то сидят и улыбаются Си и Путин.