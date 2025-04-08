Хто зупинить торгівельну війну

Чи може не статися глобальної кризи? Насправді так. Навіть попри масштабне падіння фондових ринків. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Це падіння сталось на тлі дуже дорогих ринків, але бульбашки ще не полопались. Власне, поки що ринки просто змінили напрям і прямують вниз. Спускаються з історичних максимумів, що останні роки постійно оновлювались. Тому, до речі, треба обережніше ставитись до повідомлень "найбільші втрати в історії", бо їх рахують в абсолютних, а не відносних цифрах.

Оскільки все ніколи не було таким дорогим, як зараз, то і будь-яке падіння відразу видається значним в абсолютних цифрах. Але поки що падіння не рекордні. Поки що. Хоч і дуже великі. Падіння ключового індексу ринків США на 11% за два дні – це дуже непересічна подія.

Що має статись, щоб ситуація виправилась? Диво.

Чому диво? Тому що потрібно, щоб руйнівна політика змінилась на адекватну. Для цього треба в першу чергу зупинити торгівельну війну. Але хто її зупинить?

Дональд Трамп, який впевнений у власній геніальності? Йому співають на вушко росіяни, що він все робить правильно, що протести проти нього – то все підступні вороги. Страшний deep state задумав кольорову революцію в США і тільки мудрий Трамп може це зупинити.

Чи Трамп, якого китайці беруть на слабо, ескалюючи торгівельну війну? Трамп не буде чути зворотніх сигналів. Тим більше, що поки що проти Трампа протестують ті люди, які за нього не голосували. Це не причина для нього реагувати.

А коли будуть наслідки?

По-перше, Трамп чомусь впевнений, що наслідків не буде.

По-друге, тоді буде пізно. Коли всі неMAGA-виборці Трампа будуть ошелешені економічними наслідками його дій, буде пізно. Ну а MAGA-виборці завжди будуть вірити у свого месію.

Трамп сам дискредитує США

Парадокс і в тому, що Трамп поглиблює хворобу, яка зробила можливим вибір популіста у США. В США дуже багато незадоволених людей, рівень життя яких впав за останні десятиліття. Трамп каже, що у всьому винні китайці, які забрали робочі місця, глобалісти і, звісно, Джо Байден. Тобто проблема зовні, і боротись треба з цим страшним ворогом.

Але якби у США все було погано і зовнішні вороги забрали якісь робочі місця, то в США мало б бути шалене безробіття. Але його немає. Трамп прийшов до влади на тлі повної зайнятості. Тобто безробіття майже немає і це ще на тлі масштабної міграції. Мігранти ж також не можуть не працювати, бо їм їсти треба щось.

То хто ж так вкрав робочі місця зі США, що безробіття при цьому немає? Тобто американці працюють. Вони мають роботу. Немає сенсу затаскувати такою ціною ще якісь виробництва в США, якщо ваша мета – просто створення робочих місць.

А що ж змінилося? Нерівність. У США значно зросла нерівність. Це відчуває колись дуже заможний і великий середній клас. Тобто і боротися треба з нерівністю. А що робить Трамп? Він її посилює, знову зменшуючи податкове навантаження на найбагатших. Бінго. І знов багато невдоволених, і знов запит на популізм.

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У результаті абсолютно деструктивні кроки Трампа по руйнації власних союзів, дискредитації США як торгівельного партнера, зростання невизначеності у власній економіці, підживлення інфляції й провокування рецесії. Та ще й підрив довіри до долара, як до резервної валюти й основи могутності економіки США останні 70 років.

Усе це все виглядає як щасливий лотерейний білет для Сі Цзіньпіна. Тому він ескалює торгівельну війну. Росіяни, звісно, радіють, що США самозакопуються і гладять его Трампа.

То чи буде Сі деескалювати? Ні. Нащо? Так, китайська економіка буде страждати. Але в Китаї немає демократії. Економічна логіка вторинна на тлі протистояння із США. Як Трамп рятує Путіна від ганьби, так він повертає Сі у велику гру. Це після того, як китайська економіка пройшла свій пік, демографія кричить про кризу, а гроші почали тікати з Китаю в Індію й інші країни. Подарунок долі.

Трамп не зупиниться. Продовжить хаос. буде атакувати ФРС, підриваючи довіру і тут. Роблячи кризу невідворотною.

Такі собі перспективи. Тільки десь сидять і посміхаються Сі й Путін.