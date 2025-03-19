Китай возобновляет закупку птицы в Аргентине

Аргентина приостановила экспорт мяса птицы в феврале 2023 года после обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) у коммерческой птицы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это побудило Китай ввести запрет в марте того же года.

Читайте также Китай планирует собрать рекордный урожай пшеницы и запастись ею и маслом

Однако сейчас импорт птицы и сопутствующих продуктов южноамериканского производителя в Китай будет разрешен с 17 марта после анализа рисков, говорится в заявлении Главного таможенного управления от 17 марта. Однако там не уточнили результаты анализа рисков.

Интересно! Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, до запрета на импорт Аргентина была третьим по величине поставщиком курятины в Китай.

Отмена происходит на фоне торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном. Китай ввел 15% импортную пошлину на американскую курятину в рамках тарифов на американскую сельскохозяйственную и пищевую продукцию на сумму 21 миллиард долларов.

Обратите внимание! В прошлом году США были третьим по величине поставщиком мяса в Китай после Бразилии и Аргентины, на них приходилось 590 000 тонн или 9% общего импорта.