Україна суттєво збільшила імпорт електрообладнання

Згідно зі статистикою Державної митної служби, переважно у ці місяці продукція ввозилася з Китаю - на 252 мільйони доларів (89% всього імпорту цих товарів), пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Торік з цієї держави було ввезено трансформаторів і дроселів на 48,6 мільйона доларів (48,8%). Крім того, трансформатори також ввозилися з двох таких країн:

Туреччини (на 10,5 мільйона доларів);

Німеччини (на 2,8 мільйона доларів).

Зокрема в березні імпорт цього обладнання збільшився на 61,5%, якщо порівнювати з березнем минулого року.

Крім того, збільшився й експорт. Україна за три місяці 2025 року експортувала трансформатори, котушки індуктивності та дроселі на 5,7 мільйона доларів. Це проти 4,5 мільйона доларів торік.

Зверніть увагу! Експорт відбувався переважно до Німеччини, Угорщини та Польщі.