В Україні скоро посівна: чи може через це бракувати пального на АЗС

Українські трейдери зуміли побудувати ефективну систему постачання пального. Тож, на думку експерта з ринку пального, дефіцит нестачі пального більше в Україні не повториться.

Чи вплине посівна на дефіцит та ціноутворення пального

Таким чином рецидив нестачі пального, зокрема й під час майбутньої посівної кампанії фактично виключеній, а майбутня посівна жодним чином не вплине на ціноутворення на пальне, а сформовані запаси допоможуть українським аграріям з легкістю пройти цей період.

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Що стосується ціноутворення пального, то посівна також ніяким чином на це не вплине.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Уже років з десять чинник весняних/осінніх польових робіт не впливає на ціни на пальне. Чому? Тому що всі розуміють, що навесні треба більше – і всі везуть більше, заздалегідь. І восени – те ж саме. Відповідно, єдиний чинник, який впливає, – це світова ціна. Я впевнений, що не буде ніякого сплеску цін через якісь внутрішні чинники, тому що ми маємо запаси і пального достатньо в Європі.

Він підкреслює й те, що в Україні агросектор наразі досить самодостатній. Тож агрохолдинги мають не тільки власні сховища й бензовози, а й навіть танкери, щоб самостійно привозити пальне.

На жаль, треба визнати також, що багато посівних площ просто втрачено, ці землі не можна буде обробляти. Відповідно, нам буде потрібно менше пального, ніж раніше. Тому пального багато, запаси є, а попит буде меншим, ніж зазвичай. Тож я взагалі не бачу жодних ризиків, викликаних саме посівною кампанією,

– зауважує експерт.

В Україні немає дефіциту пального