Повлияет ли посевная на дефицит и ценообразование горючего

Таким образом, рецидив нехватки горючего, в том числе и во время предстоящей посевной кампании, фактически исключен, а будущая посевная никоим образом не повлияет на ценообразование на горючее, а сформированные запасы помогут украинским аграриям с легкостью пройти этот период.

Читайте также Горючее в феврале подешевеет еще сильнее, эмбарго российских нефтепродуктов не повлияет

Что касается ценообразования горючего, то посевная тоже никоим образом на это не повлияет.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Уже лет десять фактор весенних/осенних полевых работ не влияет на цены на горючее. Почему? Потому что все понимают, что весной нужно больше – и все везут больше заранее. И осенью – то же самое. Соответственно, единственный влияющий фактор – это мировая цена. Я уверен, что не будет никакого всплеска цен из-за каких-то внутренних факторов, потому что у нас есть запасы и топлива достаточно в Европе.

Он подчеркивает, что в Украине агросектор пока достаточно самодостаточен. Поэтому агрохолдинги имеют не только собственные хранилища и бензовозы, но даже танкеры, чтобы самостоятельно привозить горючее.

К сожалению, надо признать также, что многие посевные площади просто потеряны, эти земли нельзя будет возделывать. Соответственно, нам потребуется меньше горючего, чем раньше. Поэтому топлива много, запасы есть, а спрос будет меньше обычного. Поэтому я вообще не вижу никаких рисков, вызванных именно посевной кампанией,

– отмечает эксперт.

В Украине нет дефицита топлива