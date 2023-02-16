Чи вплине посівна на дефіцит та ціноутворення пального
Таким чином рецидив нестачі пального, зокрема й під час майбутньої посівної кампанії фактично виключеній, а майбутня посівна жодним чином не вплине на ціноутворення на пальне, а сформовані запаси допоможуть українським аграріям з легкістю пройти цей період.
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Що стосується ціноутворення пального, то посівна також ніяким чином на це не вплине.
Уже років з десять чинник весняних/осінніх польових робіт не впливає на ціни на пальне. Чому? Тому що всі розуміють, що навесні треба більше – і всі везуть більше, заздалегідь. І восени – те ж саме. Відповідно, єдиний чинник, який впливає, – це світова ціна. Я впевнений, що не буде ніякого сплеску цін через якісь внутрішні чинники, тому що ми маємо запаси і пального достатньо в Європі.
Він підкреслює й те, що в Україні агросектор наразі досить самодостатній. Тож агрохолдинги мають не тільки власні сховища й бензовози, а й навіть танкери, щоб самостійно привозити пальне.
На жаль, треба визнати також, що багато посівних площ просто втрачено, ці землі не можна буде обробляти. Відповідно, нам буде потрібно менше пального, ніж раніше. Тому пального багато, запаси є, а попит буде меншим, ніж зазвичай. Тож я взагалі не бачу жодних ризиків, викликаних саме посівною кампанією,
– зауважує експерт.
В Україні немає дефіциту пального
Це ситуація, з якою не стикалась жодна країна світу. Ми побудували нову розгалужену систему надходження пального. Вона склала свій перший іспит у жовтні-листопаді, коли з’явився сплеск використання генераторів. Зараз Україна має хороший запас пального і дуже впевнено рухається у весняний сезон, – підкреслює він.
Тож з початком дії ембарго на російську нафту на нафтопродукти, Україна та Європа потужно підготувались та запаслись пальним. Це також
Європа "залита" пальним, ми також. Сьогодні у найбільших мереж України пального на понад 30 діб реалізації. І це при тому, що оперативні постачання тривають у нормальному режимі,
– розповідає Куюн.
В Україні дешевшає пальне
Достатні запаси пального вплинули й на ціну дизелю та бензину. Навіть всупереч песимістичним прогнозам. Директор Консалтингової групи "А-95" резюмує, що за січень ціни на бензин і дизпальне втратили 4 – 5 гривень на літрі.
На скраплений газ – майже 15%. У лютому ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін на одну – дві гривні за літр. Це мінімум,
– додає він.