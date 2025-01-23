Послаблення санкцій проти Росії: прем'єр Бельгії пояснив, чи планує ЄС подібне рішення

Якщо санкції прибрати після закінчення війни, то це буде заохочення Путіна для перегрупування та продовження його політики. Крім того, слід послабити російського диктатора та посилити Україну.

Чи послабить ЄС санкції проти Росії у випадку припинення війни

Тому необхідно, аби санкції проти Росії були чинними довго, пише 24 канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо під час "Українського сніданку" в Давосі.

Читайте також Орбан перешкоджає санкціям проти Росії: чи зможе ЄС їх продовжити

Так бельгійський політик відповів на питання, чи послаблять санкції, якщо буде досягнення певних угод щодо припинення війни.

Александер Де Кроо вважає, що якщо санкції прибрати після закінчення війни, то це буде заохочення Путіна для перегрупування та продовження його політики. Тому треба зробити так, аби санкції проти Росії діяли довший час.

Що ще запропонував Александер Де Кроо

Александер Де Кроо сказав, що за три роки Росія не досягла жодної своєї стратегічної мети, а країни економіка послаблена. Зокрема країна матиме негативні економічні наслідки через вплив нового пакета санкцій.

У цьому 16-му пакеті, я думаю, газ і СПГ мають відігравати дуже, дуже важливу роль. Я думаю, що добрива ми також маємо розглянути. Ми бачимо, що експорт добрив із Росії фактично збільшився порівняно з війни,

– сказав бельгійський політик.

Він також заявив, що Путін готовий продовжувати війну ще кілька років. Тому, якщо йдеться про мирні переговори, то потрібно спочатку зміцнити Україну, а потім йти на мирні перемовини.

В інакшому ж випадку Росія, зі слів Александер Де Кроо, залишиться загрозою для Євросоюзу чи інших країн світу поза ним.

Зокрема він назвав два критерії, які можуть допомогти:

мати на меті довготермінові санкції;

не перегортати столи під час дискусій.

Зауважте! Політик підкреслив, що спочатку треба посилити Україну, а потім "побачимо, що робити".