Угорщина перешкоджає санкціям

Орбан 21 січня знову виступив із критикою санкційної політики ЄС, заявивши, що 15 раундів санкцій завдають шкоди економіці блоку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У грудні Орбан зазначав, що хотів би дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж приймати рішення щодо санкцій.

Однак, Дональд Трамп, після свого вступу на посаду, поки що не виявив намірів послаблювати санкції проти Росії. Ба більше, він наголосив, що готовий запровадити додаткові обмеження, якщо Путін не погодиться на переговори щодо ситуації в Україні.

ЄС планує продовжити санкції

Посли Європейського Союзу мають провести серію зустрічей найближчими днями, щоб досягти одноголосної згоди 27 держав-членів на продовження санкцій проти Росії. Цей процес наразі опинився під загрозою через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомили дипломати, альтернативного плану дій у разі блокування санкцій Угорщиною наразі не існує. У разі невдачі у досягненні домовленостей цього тижня, питання санкцій буде винесене на обговорення міністрів закордонних справ ЄС під час їхньої зустрічі в Брюсселі 27 січня.

Зауважте! Раніше Орбан вже висловлював опір ініціативам, пов’язаним із санкціями чи підтримкою України, але зрештою погоджувався з загальною позицією блоку. Цього разу він заявив, що "пора відмовитися від санкцій і вибудовувати відносини з Росією без них". Утім, він визнав, що це поки що далека перспектива, але закликав до роботи в цьому напрямку.