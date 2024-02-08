Борг за доставку газу: чому гроші можуть не зарахувати

Іноді трапляється так, що в українців з'являються борги за доставку газу, хоча вони платили за цю послугу. Причиною може бути неуважність.

Чому сплату можуть не зарахувати

У філії "Газомереж" повідомили, що такі ситуації трапляються, коли споживачі вносять кошти на реквізити Оператора ГРМ, який раніше займався доставкою природного газу. Може статися так, що обслуговуюча компанія змінилася, а люди продовжують платити за тими ж реквізитами.

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Саме у таких випадках гроші йдуть не за місцем призначення і послуга залишається неоплаченою. Відповідно починають накопичуватися борги.

Як повернути помилкову оплату

треба створити новий шаблон щомісячного платежу за розподіл газу в мобільних додатках банків;

вказати в новому шаблоні реквізити вашого нового Оператора ГРМ;

звернутися до організації, на рахунок якої було неправильно переказано кошти та подати заяву на повернення оплати споживачу, квитанцію про оплату, виписку з банку про IBAN карткового рахунку споживача для повернення коштів, копію паспорта та ІПН

Реквізити та контакти саме вашого Оператора ГРМ знаходяться у відкритому доступі в інтернеті.