Україна – третій постачальник агропромислової продукції в ЄС
Джерело:Єврокомісія
За 9 місяців 2023 року Україна посіла третє місце серед постачальників агропромислової продукції до Європейського Союзу. Про це стало відомо зі звіту Європейської комісії.
Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, загальний торговельний баланс ЄС в період з січня по вересень 2023 року досяг 51 млрд євро, що на 8,5 млрд євро більше, ніж у цей же період 2022 року.
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Як наслідок, Євросоюз збільшив імпорт сільськогосподарської продукції з України на 11%. Здебільшого це відбулося за рахунок імпорту зерна.
Який рівень імпорту з України
Найбільший стрибок імпорту було зафіксовано в період із січня до червня цього року. А вже з червня імпорт залишався нижчим за рівень 2022 року, а у вересні майже повернувся до рівня 2021 року.Цікаво! Загалом до трійки лідерів імпортерів ЄС за 8 місяців 2023 року входять Бразилія, Велика Британія й Україна. А до десятки увійшли США, Китай, Туреччина, Індонезія, Аргентина, Республіка Свізерленд і Кот-д'Івуар.
Водночас Україна знаходиться на 14-му місці серед країн, що отримують сільськогосподарську продукцію з Європейського Союзу.
За період з січня по вересень поточного року обсяг імпорту продукції з ЄС досяг 2,5 мільярда євро, що на 19% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Обмеження щодо українського зерна
Після початку російської військової агресії та блокування Росією чорноморських портів України, ЄС заснував "коридори солідарності" на кордонах з Україною.
Вони були створені для вивезення українського сільськогосподарського експорту на європейський та на світовий ринок суходолом. Однак:
- у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії;
- 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року;
- 15 вересня Єврокомісія оголосила, що Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна;
- після цього Польща й Угорщина, ввели односторонню заборону на аграрний імпорт з України, хоча транзитні перевезення продукції через прикордонні країни продовжувалися;
- нині на перепускних пунктах Польщі триває блокування вантажних перевезень з України за ініціативою польських перевізників.