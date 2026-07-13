Азербайджан готується замінити Росію: постачання газу в ЄС злетіли на 65%

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз суттєво збільшив закупівлі азербайджанського газу. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, постачання до ЄС вже зросли на 65%, а Баку готовий нарощувати видобуток і надалі.

Європа різко збільшила закупівлі азербайджанського газу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Азербайджан став одним із ключових постачальників природного газу для Європейського Союзу. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час IV Глобального медіафоруму у Шуші, повідомляє "Укрінформ".

За словами Алієва, після 2022 року попит на азербайджанський газ у Європі різко зріс, а Європейська комісія звернулася до Баку з проханням максимально швидко збільшити видобуток.

"Постачання газу до Європейського Союзу зросло на 65%, і воно продовжить зростати", – заявив президент Азербайджану.

Баку планує нарощувати виробництво за рахунок запуску нового родовища ACG Deep Gas, збільшення видобутку на чинних родовищах та розвитку відновлюваної енергетики. За задумом влади, нові сонячні й вітрові електростанції дозволять вивільнити додаткові обсяги природного газу для експорту до Європи.

Що заважає Азербайджану ще більше збільшити експорт

Головною проблемою Алієв назвав недостатню пропускну спроможність існуючих газопроводів. За його словами, для подальшого зростання поставок необхідно розширювати транспортну інфраструктуру, однак фінансування таких проєктів ускладнюється через "зелений курс" ЄС.

"Європейські банки неохоче фінансують проєкти, пов'язані з викопним паливом", – зазначив Алієв.

Президент Азербайджану також наголосив, що країні потрібні довгострокові контракти з європейськими покупцями. Без гарантій стабільного попиту Баку не готовий вкладати мільярдні інвестиції у нові родовища та розширення газотранспортної системи.

Крім європейського напрямку, Азербайджан працює над диверсифікацією експорту енергоресурсів. За словами Алієва, країна вже розпочала постачання газу до Сирія та розглядає можливість виходу через сирійську територію на ринки інших держав Близького Сходу.

Зростання поставок азербайджанського газу демонструє, наскільки швидко Європа переорієнтовує енергетичні потоки після скорочення залежності від Росії. Якщо Баку отримає фінансування для розширення інфраструктури та укладе довгострокові контракти, Азербайджан може стати одним із головних альтернативних джерел газу для ЄС у найближчі роки.