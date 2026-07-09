Який збір хочуть запровадити в Німеччині

Уряд запропонував встановити спеціальний збір у розмірі від 0,29 до 0,36 євро за мегават-годину, повідомив речник Міністерства економіки Німеччини агентству Bloomberg.

Якщо рішення ухвалять, жителям типового будинку в Німеччині доведеться додатково витрачати від 3,77 до 7,20 євро на рік на цей збір.

Але особливо постраждають великі промислові підприємства. Додаткове фінансове навантаження на них може сягнути мільйонів євро.

У Міністерстві економіки додали, що уряд має намір представити відповідний законопроєкт вже цього літа. Але фахівці очікують, що він зустріне опір.

Навіщо вводять новий збір

Новий збір необхідний для створення стратегічного резерву газу, який має забезпечити безперебійне постачання у разі нової енергетичної кризи.

За задумом, аварійні запаси газу становитимуть близько 24 терават-годин, тобто приблизно 10% загальної місткості газосховищ Німеччини.

У разі повного припинення імпорту цього вистачить, щоб забезпечити домогосподарства та підприємства газом приблизно на два тижні під час звичайної зими.

Однак ця ініціатива уряду обійдеться дорого. Лише одноразові витрати на створення такого резерву, за попередніми розрахунками, оцінюються до 1,5 мільярда євро.

Таким чином, Берлін хоче убезпечити країну від нових енергетичних потрясінь та перебоїв з постачаннями.

До цього владу, зокрема, змушують заяви енергетичних компаній, які вже попередили, що Німеччина може зіткнутися з проблемою забезпечення газом уже майбутньої зими, адже рівень запасів дуже низький.