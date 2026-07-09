Какой сбор планируют ввести в Германии
Правительство предложило установить специальный сбор в размере от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час, сообщил представитель Министерства экономики Германии агентству Bloomberg.
Если решение будет принято, жителям типичного дома в Германии придется дополнительно тратить от 3,77 до 7,20 евро в год на этот сбор.
Но особенно пострадают крупные промышленные предприятия. Дополнительная финансовая нагрузка на них может составить миллионы евро.
В Министерстве экономики добавили, что правительство намерено представить соответствующий законопроект уже этим летом. Однако эксперты ожидают, что он встретит сопротивление.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Зачем вводится новый сбор
Новый сбор необходим для создания стратегического резерва газа, который должен обеспечить бесперебойные поставки в случае нового энергетического кризиса.
По замыслу, аварийные запасы газа составят около 24 тераватт-часов, то есть примерно 10 % общей вместимости газохранилищ Германии.
В случае полного прекращения импорта этого хватит, чтобы обеспечить домохозяйства и предприятия газом примерно на две недели в течение обычной зимы.
Однако эта инициатива правительства обойдется дорого. Только единовременные расходы на создание такого резерва, по предварительным расчетам, оцениваются в 1,5 миллиарда евро.
Таким образом, Берлин хочет обезопасить страну от новых энергетических потрясений и перебоев с поставками.
К этому власти, в частности, вынуждают заявления энергетических компаний, которые уже предупредили, что Германия может столкнуться с проблемой обеспечения газом уже следующей зимой, ведь уровень запасов очень низкий.