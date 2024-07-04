Постачання газу до Європи через Україну: Росія хоче продовжувати транзит газу

Росія заявила, що готова продовжувати постачання газу до Європи через Україну після закінчення чинного контракту. Як повідомляється, термін його дії закінчується наприкінці 2024 року.

Росія готова продовжувати постачання газу

Як повідомляється, про бажання продовжувати транзит газу до Європи заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак на полях саміту ШОС.

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Ми готові продовжити постачання газу через Україну після 2024 року. Постачання здійснюється з їхньої території, у них свої правила. Продовження залежить від їхнього бажання. Ми готові продовжувати постачання,

– сказав Новак.

При цьому, дані Оператора ГТС України свідчать, що транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році зменшився на 28,4% (на 5,812 мільярда кубометрів) порівняно з 2022 роком, досягнувши позначки у 14,646 мільярда кубометрів.

Що відомо про газовий контракт? Угоду про транзит російського газу в Європу підписали Україна і Газпром наприкінці 2019 року. Вона діє до 31 грудня 2024 року за принципом "качай або плати". Газпром зобов’язаний оплатити транзит через ГТС України не менше ніж 40 мільярдів кубометрів у 2021 – 2024 роках, незалежно від фактично поставлених обсягів газу.

! Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не має наміру продовжувати газовий контракт з Росією.