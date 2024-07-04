Росія готова продовжувати постачання газу

Як повідомляється, про бажання продовжувати транзит газу до Європи заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак на полях саміту ШОС.

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Ми готові продовжити постачання газу через Україну після 2024 року. Постачання здійснюється з їхньої території, у них свої правила. Продовження залежить від їхнього бажання. Ми готові продовжувати постачання,
– сказав Новак.

При цьому, дані Оператора ГТС України свідчать, що транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році зменшився на 28,4% (на 5,812 мільярда кубометрів) порівняно з 2022 роком, досягнувши позначки у 14,646 мільярда кубометрів.

Що відомо про газовий контракт?

Угоду про транзит російського газу в Європу підписали Україна і Газпром наприкінці 2019 року. Вона діє до 31 грудня 2024 року за принципом "качай або плати". Газпром зобов’язаний оплатити транзит через ГТС України не менше ніж 40 мільярдів кубометрів у 2021 – 2024 роках, незалежно від фактично поставлених обсягів газу.