Україна взяла на себе зобов’язання, які стосуються постачання нафти та газу до Угорщини. Вони були виставленні Будапештом.

Україна надала Угорщині гарантії щодо нафти та газу

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Петер Сіярто сказав, що Україна взяла на себе три гарантії:

Київ не скорочуватиме транзит російської нафти своєю територією. Україна не атакуватиме інфраструктуру "Турецького потоку". "Дуже швидко" почнуться перемовини щодо відновлення транзиту газу через Україну.

Зокрема атак на турецьку інфраструктуру не було. Водночас нафта продовжує надходити через Україну.

Щодо відновлення поставок газу через Україну, прогресу не спостерігаємо, але час ще є,

— пишуть російські ЗМІ.

Важливо! До середини березня рішення залежатиме від прогресу у цих трьох сферах.