Як може вплинути відновлення транзиту російського газу

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначив, що відновлення транзиту газу через Україну призведе до втрати стратегічної позиції країни у війні та ускладнить виконання санкційної політики щодо Росії, передає 24 Канал.

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Володимир Омельченко також підкреслив, що відновлення транзиту дозволить Росії заробляти додатково близько 6 мільярдів доларів на рік. За його словами, таке рішення стало б абсолютно провальною стратегією для України.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова І тому у наших партнерів виникне питання: якщо Україна транзитує російський газ і російську нафту нафтопроводом "Дружба", то чому тоді ми зберігаємо санкції проти Росії? Тобто ми таким чином створюємо підстави для того, щоб санкції були скасовані — як на газ, так і на нафту та інші російські товари.

Омельченко також зазначив, що Україна може використати питання транзиту як важіль у майбутніх переговорах. Зокрема, на його думку, можливість відновлення транзиту має бути обумовлена значними поступками з боку Росії, такими як:

повернення Запорізької АЕС під контроль України;

припинення обстрілів енергетичної та цивільної інфраструктури, що могло б стати основою для подальших переговорів про припинення вогню.

Зверніть увагу! За інформацією колишнього прем'єр-міністра Молдови Іона Стурзи, Росія відхилила подібні пропозиції. Однак, якщо ці питання будуть обговорені з адміністрацією Трампа, оскільки вони підвищують ядерну безпеку Європи і дають США додаткові важелі впливу на Росію. Якщо Росія відмовиться від цих пропозицій, це надасть Україні стратегічну перевагу та посилить тиск з боку США на Кремль.

Вимоги відновлення транзиту та газ з Азербайджану

Омельченко підкреслив, що європейські партнери не можуть вимагати від України поновлення транзиту газу країни-агресора, адже це неможливо. Він додав, що лише окремі держави, які є маріонетками Путіна, такі як Угорщина та Словаччина, можуть висувати подібні вимоги, але вони не єдині в ЄС.

Голова Єврокомісії та єврокомісар з енергетики вже заявили, що ЄС підготувався до проходження цього та наступних зимових періодів без російського газу та підтримує припинення транзиту. Тому це лише маніпуляції з боку Угорщини і Словаччини, які загрожують Україні та Європейському Союзу накладати вето на важливі закони,

– пояснив Омельченко.

Спікер МЗС України Георгій Тихий повідомив, що зараз обговорюється можливість участі України в транспортуванні азербайджанського газу до Європи. Однак, за його словами, Азербайджан не має вільних обсягів газу для цього, оскільки майже весь газ споживається всередині країни або розподілений за довгостроковими контрактами з європейськими трейдерами.

Отже, замістити 15 мільярдів кубометрів газу на рік азербайджанським ресурсом через Україну неможливо, оскільки наявні контракти вже передбачають транспортування газу іншими маршрутами,

– пояснив Омельченко.

Зокрема нині, за його словами, газ транспортується через Туреччину за допомогою газопроводу TANAP та через Трансадріатичний газопровід (TAP) у напрямку Греції та Італії.