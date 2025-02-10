Как может повлиять возобновление транзита российского газа

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отметил, что восстановление транзита газа через Украину приведет к потере стратегической позиции страны в войне и усложнит выполнение санкционной политики в отношении России, передает 24 Канал.

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Владимир Омельченко также подчеркнул, что восстановление транзита позволит России зарабатывать дополнительно около 6 миллиардов долларов в год. По его словам, такое решение стало бы абсолютно провальной стратегией для Украины.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова И поэтому у наших партнеров возникнет вопрос: если Украина транзитирует российский газ и российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", то почему тогда мы сохраняем санкции против России? То есть мы таким образом создаем основания для того, чтобы санкции были отменены - как на газ, так и на нефть и другие российские товары.

Омельченко также отметил, что Украина может использовать вопрос транзита как рычаг в будущих переговорах. В частности, по его мнению, возможность восстановления транзита должна быть обусловлена значительными уступками со стороны России, такими как:

возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины;

прекращение обстрелов энергетической и гражданской инфраструктуры, что могло бы стать основой для дальнейших переговоров о прекращении огня.

Обратите внимание! По информации бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы, Россия отклонила подобные предложения. Однако, если эти вопросы будут обсуждены с администрацией Трампа, поскольку они повышают ядерную безопасность Европы и дают США дополнительные рычаги влияния на Россию. Если Россия откажется от этих предложений, это предоставит Украине стратегическое преимущество и усилит давление со стороны США на Кремль.

Требования восстановления транзита и газ из Азербайджана

Омельченко подчеркнул, что европейские партнеры не могут требовать от Украины возобновления транзита газа из страны-агрессора, ведь это невозможно. Он добавил, что только отдельные государства, которые являются марионетками Путина, такие как Венгрия и Словакия, могут выдвигать подобные требования, но они не единственные в ЕС.

Председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по энергетике уже заявили, что ЕС подготовился к прохождению этого и последующих зимних периодов без российского газа и поддерживает прекращение транзита. Поэтому это лишь манипуляции со стороны Венгрии и Словакии, которые угрожают Украине и Европейскому Союзу накладывать вето на важные законы,

– пояснил Омельченко.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что сейчас обсуждается возможность участия Украины в транспортировке азербайджанского газа в Европу. Однако, по его словам, Азербайджан не имеет свободных объемов газа для этого, поскольку почти весь газ потребляется внутри страны или распределен по долгосрочным контрактам с европейскими трейдерами.

Итак, заместить 15 миллиардов кубометров газа в год азербайджанским ресурсом через Украину невозможно, поскольку имеющиеся контракты уже предусматривают транспортировку газа по другим маршрутам,

– пояснил Омельченко.

В частности сейчас, по его словам, газ транспортируется через Турцию с помощью газопровода TANAP и через Трансадриатический газопровод (TAP) в направлении Греции и Италии.