Украина предоставила Венгрии гарантии по нефти и газу
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
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Петер Сийярто сказал, что Украина взяла на себя три гарантии:
- Киев не будет сокращать транзит российской нефти по своей территории.
- Украина не будет атаковать инфраструктуру "Турецкого потока".
- "Очень быстро" начнутся переговоры по восстановлению транзита газа через Украину.
В частности атак на турецкую инфраструктуру не было. В то же время нефть продолжает поступать через Украину.
По восстановлению поставок газа через Украину, прогресса не наблюдаем, но время еще есть,
- пишут российские СМИ.
Важно! До середины марта решение будет зависеть от прогресса в этих трех сферах.