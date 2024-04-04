У Росії проблеми з постачанням палива: як на це вплинули обстріли з України

Україна почала систематично завдавати ударів дронами по російських об'єктах НПЗ. Це спричинило багато проблем для Росії, зокрема, з постачанням.

Проблеми з поставками

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що дефіцит пального на Росії чекати не варто, проте проблеми з поставками цілком ймовірні.

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Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Вони вже відчуваються. Пальне починає спрямовуватися в центральні регіони Росії з НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру. І це стосується передусім бензину.

Тож, аби уникнути нестачі пального, Росія збільшила закупівлі у білоруських виробників, наприклад, з Мозирського заводу.

На початку березня імпорт бензину з Білорусі досяг майже 3 тисяч тонн. Проте у лютому Росія імпортувала всього 590 тонн, а в січні поставок з цієї країни не було взагалі.

Нині українські атаки по НПЗ призупинилися, але це все одно призвело до зниження цін на нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

Приблизно у середині березня вартість бензину А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну. Так сталося вперше з вересня 2023 року. Зросли ціни та на інші види пального.