Світовий ринок енергоресурсів може отримати додаткову підтримку після саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Лідери США, Китаю та Росії заявили про намір послабити паливну кризу.

Що пообіцяли Трамп, Сі та Путін

Під час тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп, китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін домовилися працювати над збільшенням виробництва і постачання пального, пише Bloomberg.

Сторони планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів для забезпечення потреб усіх країн,

– йдеться в заяві лідерів трьох країн.

Також Трамп, Сі і Путін наголосили на важливості стабільних поставок енергоресурсів для світових ринків.

Водночас у заяві не уточнили, що саме передбачатиме ця домовленість.

Варто знати! Зустріч глав США, Росії та Китаю тривала близько півтори години та відбулася на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сторони обговорювали не лише енергетику, а й війну в Україні, ядерне роззброєння та відносини між великими державами.

Чому домовленість важлива для ринку

Заява про збільшення поставок прозвучала в період нестабільності на світовому ринку нафтопродуктів, коли ціни на дизель залишаються високими. Збільшення виробництва палива потенційно може послабити напруженість із постачанням.

Після новин про зустріч біржі довго чекати не довелося. Нафта та дизель почали дешевшати під час торгів у Лондоні:

Еталонна марка Brent опустилася до позначки 91,21 долара за барель;

Премія на дизель до ціни на нафту знизилася до 57,61 долара за барель, хоча раніше сягала 61 долара.

Це прямий сигнал про те, що трейдери очікують надлишку пропозиції.

Водночас поки зарано говорити, чи призведе домовленість до тривалого зниження цін. У спільній заяві не уточнили, наскільки збільшать виробництво, коли саме можуть зрости поставки та які країни отримають додаткові обсяги палива.

Нагадаємо, світ уже зіткнувся з проблемою дефіциту дизеля. На поставки впливають удари по російських і близькосхідних НПЗ, перебої з морськими поставками та обмеження експорту. Через це запаси нафтопродуктів скорочуються, а ризик подальшої нестачі зростає.