Поставки газу між Україною та Росією не зупиняються попри бої у Курській області

Росія та Україна заявили про намір зберегти постачання трубопровідного газу до Європи, попри бойові дії поблизу ключового транскордонного пункту "Суджа".

Обсяги транспортування газу тільки зросли

Обсяги транспортування російського газу через газовимірювальну станцію "Суджа" збільшилися на 7%. Відтак, станом на 13 серпня підтверджена номінація через станцію становить 42,4 мільйона кубометрів, що на 2,8 мільйона кубометрів більше порівняно з попереднім днем.

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Попри бойові дії в Курській області, газовимірювальна станція "Суджа" залишається єдиним маршрутом постачання російського газу до Європи через Україну. Однак, "Газпром" може оголосити форс-мажор у разі фізичного пошкодження обладнання на станції, що унеможливить продовження вимірювання обсягів газу.

Колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що "Газпром" продовжує постачати газ через Україну, оскільки для нього критично важливо зберегти цей транзит до Європи, який приносить компанії прибуток у розмірі 5 мільярдів доларів на рік.

Втім, як повідомляється, обидві сторони не планують припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію "Суджа".