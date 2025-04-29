Трамп пом'якшить мита на автозапчастини: яких виробників це стосується

Адміністрація Трампа планує вжити заходів, аби зменшити наслідки автомобільних тарифів. Зокрема, можуть бути пом'якшені мита на автозапчастини.

Мита вводити не будуть

Зокрема, мита послаблять на ті запчастини, які виготовляють безпосередньо у США, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Також не будуть вводити мита на запчастини автівок, виготовлених за кордоном. Водночас на виробників не покладатимуть відповідальність за інші мита на сталь та алюміній.

Трамп має намір вибудувати партнерство з автовиробниками зі США. Для цього, з нагоди 100 днів свого президентського терміну він планує відвідати Мічиган, який став своєрідним центром автомобільної промисловості США.

У Білому домі запевняють, що тарифна політика згодом має покращити становище американських автовиробників.

Ця угода є великою перемогою торгівельної політики президента, винагороджуючи компанії, які виробляють усередині країни, і водночас надаючи злітну смугу виробникам, які висловили свою прихильність інвестуванню в Америку та розширенню свого внутрішнього виробництва,

– заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

Автовиробники закликали Трампа не вводити мита

Раніше низка промислових груп звернулася до Трампа із закликом не вводити 25% мита на запчастини. Вони застерегли, що це призведе до зростання цін та зниження продажів.

Мита на автозапчастини порушать глобальний ланцюжок поставок автомобілів і викличуть ефект доміно, який призведе до зростання цін на автомобілі для споживачів, зниження продажів у дилерських центрах і зробить обслуговування та ремонт транспортних засобів дорожчими та менш передбачуваними,

– йдеться в листі галузевих груп.

Вони також додали, що багато виробників і постачальників уже постають перед труднощами, тож подальше посилення тарифів може призвести до скорочення виробництва.