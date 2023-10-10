Через посуху в Європі почали міліти річки: як це вплине на економіку

У Європі осінь видалась сухою, тож рівень води у річках почав падати. Це може негативно вплинути на економіку.

На початку осені у європейських країнах сталась посуха, через яку річки почали швидко втрачати рівень води. Найбільше ця проблема зачепила центральну та західну частини Європи.

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Рівень води у річках знижується

Наприклад, у Німеччині рівень річки Рейн знижувався з кінця вересня. Зараз він опустився значно нижче нормальної позначки у 1,75 метра. Найнижчий рівень води в Рейні зафіксували 8 жовтня біля міста Кауб – усього 90 сантиметрів.

Глибина цієї ріки поблизу Кауба має неабияке значення, адже впливає на транспортну придатність. Якщо глибина в цьому районі буде надто малою, баржі не зможуть вільно та безпечно пересуватися річкою.

Якщо рівень води в Рейні буде надто низьким, то повністю завантаженим баржам важко пройти крізь цю точку, не сідаючи на мілину та не пошкоджуючи корпуси.

У таких випадках операторам може знадобитися зменшити кількість вантажу на баржі, що призведе до збільшення витрат на транспортування та затримок,

– мовиться в повідомленні.

Водночас до кінця тижня у Європі буде зберігатися суха погода, тому рівень води продовжить знижуватися.

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